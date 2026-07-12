«Lo Stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente».

Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista alla Nbc, tornando sulla situazione dello strategico passaggio marittimo tra Golfo Persico e Golfo dell'Oman, al centro delle tensioni tra Washington e Teheran dopo l'escalation militare nella regione.

Secondo Trump, dunque, lo Stretto sarebbe operativo nonostante le accuse iraniane di averne limitato il transito.

Parole che contraddicono quanto riferito da Teheran, che nelle scorse ore ha annunciato nuove restrizioni alla navigazione. «A causa delle recenti manovre illegali delle forze militari statunitensi nella regione, il transito attraverso lo Stretto di Hormuz è attualmente impossibile», ha dichiarato domenica l'Autorità per lo Stretto del Golfo Persico (Pgsa), aggiungendo: «Non appena la stabilità e la calma saranno ripristinate, tutte le richieste saranno esaminate, secondo una tempistica prestabilita, e saranno rilasciati i permessi necessari».

L'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz, attaccando le navi, posando mine marine e imponendo tariffe per la navigazione "sicura" delle imbarcazioni nel canale, dopo l'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio. La Pgsa, istituita dall'Iran a maggio, mira a gestire il transito delle navi e a modificare in modo permanente lo status dello Stretto di Hormuz.

(Unioneonline)

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