Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok. Lo riporta l'Associated Press Online. Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine.

Un musicista che si esibiva al pub ha riferito di aver visto del fumo uscire da un interruttore vicino al palco prima di un blackout, poi si è sentita un'esplosione e un fumo denso ha rapidamente riempito il locale.

Molte delle vittime sono state trovate nei bagni, sul retro del pub, ha aggiunto Anutin. I vigili del fuoco hanno impiegato circa mezz'ora per contenere l'incendio.

(Unioneonline)

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