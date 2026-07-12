Un uomo di 28 anni è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire, in Inghilterra, con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Ann Widdecombe. Lo riferisce la Cnn citando un comunicato della polizia del Devon e della Cornovaglia.

Secondo le forze dell'ordine, il sospettato, un cittadino britannico bianco, è attualmente in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che, allo stato attuale delle indagini, non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo.

Widdecombe, paladina della destra britannica euroscettica, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, dove sarebbe stata aggredita a morte mercoledì scorso.

(Unioneonline)

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