Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almería, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Fonti del Governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio.

Per il Ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una «tragedia senza precedenti». Attualmente, circa 150 persone e quattro autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Si registrano almeno 7 feriti e oltre mille persone sono state evacuate. Secondo la Giunta dell'Andalusia, le vittime sono state trovate senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbero cercato una via di fuga dal rogo.

Cinque dei sette feriti sono stati trasferiti all'Ospedale Universitario Torrecardenas di Almeria con ustioni di vario grado. Due sono stati soccorsi in un terrapieno nel quale si erano lanciati per salvarsi dal fuoco, segnala il servizio di emergenze del 112.

Per il rogo, sono stati totalmente evacuati il comune di Bedar, così come le frazioni di Almocaizarf, El Chocolate e Los Collados, in provincia di Los Gallardos. Nei lavori di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei, ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'Unità militare di Emergenze dell'esercito (Ume).

L'impossibilità di utilizzare l'arteria principale di Bedar per l'avanzamento del fronte del fuoco ha costretto i mezzi di soccorso a trasferire parte degli evacuati verso la località di Lubrin. Un centinaio di persone sono state alloggiate la scorsa notte nel teatro municipale e nel poligono industriale locali.

Il premier Pedro Sanchez in un messaggio su X ha espresso "enorme tristezza e desolazione davanti alle terribili conseguenze dell'incendio che colpisce la provincia di Almeria". Sanchez ha trasmesso il cordoglio "ai familiari delle persone decedute nell'incendio boschivo di Los Galardos" e "l'auspicio di pronta guarigione ai feriti e la solidarietà a tutti i residenti colpiti".

Anche il governatore della Giunta andalusa, Juanma Moreno, ha trasmesso sullo stesso social "con l'animo pieno di angoscia e spezzati dal dolore" il "profondo cordoglio" alle famiglie delle vittime e "l'affetto a tutti i comuni colpiti dall'incendio", esprimendo "costernazione" per la tragedia.

(Unioneonline)

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