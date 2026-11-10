Acqua, cibo in scatola, batterie, torce, powerbank. Ecco cosa non deve mancare mai in uno zaino per affrontare le prime 72 ore di un’emergenza.

L’Unione europea ha trasmesso a Palazzo Chigi un vademecum per le emergenze firmato dalla commissaria Ue per la Preparazione e la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib e il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, lo ha inviato alla commissione Affari costituzionali della Camera.

Si tratta di indicazioni non vincolanti, che invitano i cittadini a predisporre scorte di beni essenziali per farsi trovare preparati nei primi tre giorni di una crisi, quando i soccorsi e i servizi essenziali potrebbero subire dei rallentamenti o delle interruzioni.

Nel 2026 alle cause classiche – catastrofi naturali, incidenti alla Chernobyl, guerre – si aggiungono altre ipotesi, dagli attacchi hacker ai sabotaggi, fino alle campagne di disinformazione per creare panico. È la guerra ibrida di cui si parla molto in questi giorni, dopo gli attacchi ai sistemi di refrigerazione della grande distribuzione e, in Francia, anche alle celle frigo dove sono conservate le sacche di sangue dei donatori. Da non escludere, come ipotizzato dal nobel Geoffrey Hinton che ha parlato di una possibile “Chernobyl dell’AI” lo scenario di intelligenze artificiali ribelli.

Il kit di emergenza comprende cibo a lunga conservazione sufficiente per nove pasti (alimenti da conservare a temperatura ambiente e che non richiedano riscaldamento per essere consumati, “mangiabili con una preparazione snella o inesistente”). E poi acqua, per bere e per l’igiene, medicine e materiale di primo soccorso, rifornimenti per l’igiene personale. Bruxelles suggerisce anche di tenere del contante a disposizione, banconote e monete, per effettuare acquisti essenziali qualora vadano in tilt i sistemi di pagamento elettronici. Nello zaino per le emergenze non possono mancare delle batterie, delle torce e dei power bank per cellulari, in caso di interruzioni di corrente. Anzi, meglio disporre anche di un cellulare vecchio modello, visto che gli smartphone potrebbero essere colpiti dagli attacchi informatici.

Bruxelles suggerisce inoltre agli stati membri di attuare una campagna di informazione tramite pubblicità, incontri nelle scuole e testimonial noti a grande pubblico.

La commissaria Ue per la Preparazione e la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib (Ansa)

Anche diversi Paesi hanno predisposto dei piani per le emergenze, il Corriere della Sera ne ha riportati alcuni.

In Gran Bretagna c’è il “Be Ready”, che invita i cittadini a prepararsi a tre giorni “senza elettricità, acqua o collegamenti telefonici”: servono 9 litri di acqua a persona, alimenti da consumare senza cottura, torcia, radio a batterie o a dinamo, medicinali, un power bank, contanti.

In Francia c’è il piano “Tour Rasponsables”, aggiornato nel 2026: una radio a pile, sei litri d’acqua a testa, medicinali e copie delle prescrizioni, contanti, il doppione delle chiavi di casa.

La campagna «Denk vooruit» del governo dei Paesi Bassi tra i vari scenari descrive quello di un cyber attacco che potrebbe bloccare bancomat e carte di credito. Tenere sempre a disposizione 70 euro in contanti per adulto e 30 per bambino. E ancora, nove litri d’acqua, alimenti, radio, power bank. I cittadini sono invitati a preparare un piano familiare e ad organizzarsi anche con i vicini.

Anche in Svezia un piano analogo suggerisce ai cittadini di fare scorta di cibo, acqua, medicinali e radio a batterie. Sui contanti, si consiglia di tenere in casa mille corone per adulto (circa novanta euro). Per chi segue delle terapie serve una scorta di medicinali di un mese.

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