Buenos Aires, 2 milioni e mezzo di fedeli alla messa con Papa LeoneRecord di presenze per il pontefice americano, che ha invitato la folla a «non perdere la speranza nonostante le difficoltà»
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Due milioni e mezzo di fedeli alla messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires. Un record per il pontificato di Prevost.
Davanti alla folla radunatasi nella capitale argentina, il Santo Padre ha invitato a non perdere la speranza, neanche quando la mancanza di lavoro o difficili condizioni di vita sembrano senza via d'uscita.
«Anche le nostre famiglie, infatti, vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari», ha detto Leone nell'omelia pronunciata davanti al Monumento de Los Espanoles. «Cristo, che è la roccia, sorregge la casa proteggendola dalle tempeste», ha aggiunto il pontefice.
(Unioneonline)