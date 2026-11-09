Francia, il campione di judo Teddy Riner si candida alle presidenzialiL’atleta, medaglia d’oro alle Olimpiadi: «Scendo in campo per unire il Paese»
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Il judoka francese Teddy Riner annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. «Mi candido per dimostrare che la Francia può rialzarsi», dice il campione olimpico di 37 anni, intervistato dal quotidiano Le Parisien.
Dicendosi «né di destra né di sinistra», Riner aspira a diventare un «presidente che unisce», in una campagna al momento dominata dalle forze di estrema destra e di estrema sinistra il Rassemblement National di Marine Le Pen e la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon.
(Unioneonline)