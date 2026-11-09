Ucraina, gli hacker anti-Mosca: «Circa 400mila russi morti in guerra»Un gruppo di pirati informatici bielorussi avrebbe messo le mani sui numeri ufficiali dei decessi dopo un attacco all’agenzia di statistica di Mosca
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Tra il 2022 e il 27 agosto 2026 sarebbero morti quasi 400mila soldati russi impegnati nel conflitto con l’Ucraina.
A svelare la cifra è stato iI “Cyberpartisans”, un gruppo di pirati informatici bielorussi oppositori di Aleksandr Lukashenko, che avrebbero hackerato documenti alla Rosstat (l'agenzia russa di statistica) mettendo le mani sui dati ufficiali sui decessi nell’”operazione speciale” lanciata da Mosca quattro anni fa.
Il bilancio sottratto – non confermato da fonti indipendenti – parla di 393.881 decessi legati ai combattimenti sul fronte russo.
Da quanto riferito, il 1° novembre scorso il collettivo ha rivendicato un attacco informatico – condotto insieme a “Silent Crow”, un gruppo di hacker filo-ucraini – che ha portato all'acquisizione di oltre dieci terabyte di dati.
Dal canto suo, l'agenzia russa di statistica nega che vi sia stata alcuna fuga di notizie.
Il metodo utilizzato dal gruppo prende in considerazione i decessi classificati come legati a eventi bellici o alle loro conseguenze, nonché quelli in cui vengono esplicitamente menzionati i combattimenti. Il conteggio può includere civili, vittime di altri conflitti o persone decedute prima del 2022 ma registrate in un momento successivo.
I decessi non presenti nel registro o quelli per i quali le informazioni risultano errate o incomplete non sono inclusi nel calcolo.
Silent Crow indica un totale di 450.100 decessi, secondo un conteggio che adotta un perimetro più ampio: esso include, nello specifico, 14.160 militari deceduti al di fuori dei combattimenti, nonché decessi per i quali non è stata indicata la causa, avvenuti in Ucraina o nei territori occupati. Il dato si compone di 440.982 decessi documentati e 9.118 aggiunti tramite stima. Nessuna di queste cifre – che non include i feriti né i dispersi – può essere equiparata esclusivamente ai soldati russi uccisi in combattimento in Ucraina.
I "Cyberpartisans" affermano di aver trasmesso i file ad alcuni organi di stampa affinché venissero verificati. Secondo quanto riportato da Reuters, i due gruppi avevano già rivendicato l'attacco contro Aeroflot nel luglio 2025, che aveva causato la cancellazione di decine di voli.
(Unioneonline)