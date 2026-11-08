Due treni si sono scontrati in Egitto vicino a Giza, a sud del Cairo: lo schianto ha causato il deragliamento di diversi vagoni con quattro persone morte e altre decine rimaste ferite, come confermato dalle autorità locali. Secondo la Farnesina non ci sarebbero italiani coinvolti.

Secondo quanto si apprende, un convoglio diretto da Giza a Fayoum ha urtato la parte posteriore di un altro treno diretto a sud, dal Cairo alla città di Assuan.

Secondo un primo bilancio, almeno 88 persone sono rimaste ferite e sono attualmente ricoverate in ospedali della regione di Giza, ma nessun turista straniero sarebbe rimasto coinvolto.

La collisione è avvenuta nel primo pomeriggio. Dopo l'urto, avvenuto vicino all'incrocio di Gerza, sul posto si sono recate 72 ambulanze. Gli ospedali di Al Wasta, Al-Ayyat e di Beni Suef sono stati messi in stato di allerta e hanno accolto la maggior parte dei feriti.

Le forze di polizia hanno istituito un perimetro di sicurezza sul luogo dell'incidente per agevolare le operazioni di soccorso e il trasferimento dei feriti verso gli ospedali più vicini.

(Unioneonline/v.l.)

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