Il fratello dell'ex premier ungherese Viktor Orbán, Áron, è stato fermato con l'accusa di traffico di esseri umani. Ad annunciarlo in un tweet l'attuale primo ministro Peter Magyar in cui spiega come l'«Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni e l'Ufficio nazionale di investigazione stanno proseguendo le indagini».

Ad anticipare la notizia era stato il sito di informazione Kontroll, di proprietà di Márton Magyar, fratello del primo ministro.

In un comunicato, la polizia aveva annunciato in mattinata l'arresto di diverse persone a Budapest e in due località della contea di Pest, nell'ambito di due procedimenti penali in corso. L'operazione, condotta dalla Polizia investigativa nazionale (Nni) e dall'Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni (Nvvh), ha riguardato anche diverse perquisizioni domiciliari.

L'inchiesta riguarda un presunto sistema di intermediazione per il rilascio di visti e permessi di soggiorno a cittadini stranieri, in particolare vietnamiti e nepalesi. Telex aveva ricostruito nel maggio 2025 gli affari di Áron Orbán e dei suoi soci, facendo riferimento anche a una registrazione audio nella quale il fratello dell'allora premier discuteva di pratiche per visti bloccate dalle autorità. Secondo il giornale, alcuni intermediari avrebbero chiesto denaro promettendo di facilitare le procedure grazie a contatti istituzionali.

«Il bersaglio sono io, mio fratello è solo uno strumento», le parole dell'ex primo ministro ungherese Viktor Orbán commentando il fermo di suo fratello Áron, accusato di traffico di esseri umani.

«Oggi il governo dovrebbe essere chiamato a rispondere davanti alla Commissione per la sicurezza nazionale» per lo scandalo degli agenti. «La resa dei conti è uno strumento per distogliere l'attenzione», ha precisato.

Secondo l'ex premier, «l'obiettivo di questo sporco gioco è eliminare l'avversario politico e instaurare un sistema a partito unico».

(Unioneonline)

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