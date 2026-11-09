L'autore della strage di Cracovia è morto. Lo rende noto la polizia polacca.

Il giovane polacco di 24 anni, Michal Oksinki, rimasto gravemente ferito negli scontri con gli agenti intervenuti sul posto, è deceduto questa mattina in ospedale.

«Vi informiamo che l'autore dei tragici eventi è deceduto questa mattina in ospedale», ha comunicato su X la polizia del voivodato della Piccola Polonia (nel sud del Paese), di cui Cracovia - polo turistico di spicco della Polonia - è il capoluogo.

La notizia è stata confermata anche dal dirigente della Piccola Polonia, Krzysztof Klęczar, a TVN24. «Alle 4:30 del mattino, l'autore dell'attentato è deceduto in uno degli ospedali di Cracovia», ha dichiarato Klęczar. Ha inoltre aggiunto che «le condizioni degli altri feriti - attualmente 15 sono ricoverati in sei ospedali di Cracovia - rimangono invariate».

Sei le persone uccise tra i passanti e i turisti della piazza del Mercato, altre tre trovate morte in casa, a 150 chilometri di distanza: il padre di 53 anni, la madre di 52 e la sorella ventenne dell'attentatore. La Procura, che indaga per terrorismo, cerca ora di ricostruire la sequenza degli omicidi e il movente.

A Ostrowiec Swietokrzyski i vicini faticano a riconoscere nel giovane descritto dai giornali l'uomo che abitava nel loro palazzo. «Un ragazzo normale, allegro, tranquillo», ha raccontato una donna. Un'altra ha ricordato il cappuccio spesso calato sul volto e l'abitudine di indossare la mascherina: «Faceva un po' paura», ha detto. Soprattutto emerge la passione per le armi condivisa con il padre: la domenica i vicini li vedevano salire in macchina vestiti in mimetica: frequentavano lo stesso poligono di tiro sportivo. Il giovane aveva due armi registrate, il padre nove. Sette sono state sequestrate nell'abitazione e altre quattro sul luogo della strage.

Un'ex compagna di classe ha raccontato a Radio Eska che Michal disegnava persone impiccate e attacchi armati nelle scuole, raffigurando se stesso con una pistola. «Diceva che voleva diventare un assassino», ricorda. Nessuno l'aveva preso sul serio. Un ex negoziatore della polizia, Dariusz Loranty, ritiene che la sequenza degli omicidi indichi un'azione premeditata. Gli inquirenti esaminano il passato e i contatti del giovane, senza aver finora accertato legami con organizzazioni estremiste.

Sabato, poco dopo le 15, Oksinski ha raggiunto la piazza principale di Cracovia su una Subaru nera, vestito in mimetica, con casco e giubbotto antiproiettile, aprendo il fuoco indiscriminatamente. A fermarlo sono stati due poliziotti, Jakub Kulik e Artur Moranski, entrambi feriti nello scontro a fuoco. I due agenti sono stati risvegliati dal coma farmacologico dopo gli interventi chirurgici, uno resta in gravi condizioni. A salvargli la vita, negli istanti successivi la sparatoria, un chirurgo che si trovava in un ristorante nella piazza del mercato.

(Unioneonline)

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