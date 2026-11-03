Anche un supermarket di Sassari potrebbe essere stato colpito da uno degli attacchi informatici che in questi giorni hanno bersagliato alcune catene in diversi Paesi d’Europa e alcune regioni italiane.

Secondo quanto trapela, il punto vendita – situato nel centro storico - avrebbe visto impennarsi la temperatura (sembra fino a 15 gradi) degli impianti di refrigerazione dove erano stivati i prodotti freschi, anomalia che ha causato diversi danni.

Sull’episodio indaga la Polizia postale e bisognerà capire se quanto accaduto sia riconducibile alle altre incursioni hacker avvenute, sia in Europa che in Italia, e che hanno “aggredito” i banchi frigo dei supermercati e, in generale, il sistema di conservazione al freddo degli alimenti, elevando i gradi del termostato e impattando sulla conservazione dei cibi.

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