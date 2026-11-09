Neppure i soldi che pare abbia investito il ricchissimo Elon Mask sono serviti: Donald Trump deve ora fare i conti con un risultato pesantemente mortificante che finirà per riverberarsi, con buona probabilità, su tutte le destre europee. Certo, conserva la Presidenza, ma ha perso il sostegno parlamentare. La giornata del 3 novembre 2026 potrebbe passare alla storia come la disfatta del trumpismo. Che dire. Solo che c’era da aspettarselo: il peso dell’economia reale e del carovita hanno giocato un ruolo decisivo, e dovrebbero indurre i governi europei ad una attenta analisi sui riflessi negativi della circostanza a livello interno.

La lezione da trarre è di carattere sia politico che economico. Del resto l’inflazione, i prezzi spropositati dei generi alimentari, dei carburanti e degli affitti, della vita in generale, accomunano tanto i cittadini americani quanto quelli europei, ed italiani in particolare. E non solo: il rifiuto all’invio di armamenti e alle guerre sono questioni aperte ma probabilmente “ignorate” nel loro riflesso sociale, dall’establishment dei diversi governi, non solo da quello d’oltre oceano per intenderci.

Gli americani, chiamati alle urne, hanno “castigato” (se così si voglia dire) il loro Presidente Donald Trump per essersi fatto coinvolgere, se così davvero fosse, o comunque per aver avviato di punto in bianco, uno scontro militare diretto con l’Iran in completo ed assoluto dispregio della promessa di evitare ulteriori conflitti. Si fosse capito esattamente per cosa! Se poi ancora si volesse riflettere sui toni della dialettica di ogni suo intervento, del Tycoon si intende, sarebbe difficile, anzi arduo davvero, non stigmatizzare quell’ansia da scontro permanente profondamente incidente, in negativo, sull’emotività dei suoi interlocutori. Le elezioni di midterm, piaccia oppure no, hanno evidenziato la stanchezza dell’elettorato americano. Un sentimento che sembrerebbe accomunare pure l’elettorato europeo che con buona verosimiglianza non mancherà di far sentire la propria voce allorquando sarà chiamato alle urne. L’assenza di intraprendenza e di iniziativa (se si voglia accogliere l’espressione) che pare caratterizzare i diversi governi europei (sia singolarmente considerati sia rappresentati nel loro complesso unionale rispetto all’alleato d’oltreoceano), incapaci, si potrebbe dire, di opporsi alle balzane (si consenta l’espressione) iniziative di Donald Trump (unica isolata eccezione, e per questo forse poco efficace, quella di Pedro Sanchez) e/o di esprimerne apertamente il disappunto prendendone le distanze, sono segnali importanti dell’esigenza di cambiamento che soffia nel continente europeo tutto. Alleati si, ma con la “schiena dritta”, altrimenti non è una alleanza. Se fino al giorno prima del 3 novembre Donald Trump poteva essere considerato come un punto di riferimento importante per buona parte delle destre europee, dopo quella giornata le relazioni non potranno che “complicarsi” stanti financo le chiare ragioni degli esisti di quelle elezioni di metà mandato. In Unione Europea occorre prendere atto della situazione e tirare le somme. La vittoria dei Democratici interviene pesantemente sugli equilibri di potere, e quasi certamente non soltanto a Washington. I dossier strategici, quelli che richiedono un intervento risolutivo immediato per intenderci, da parte di Donald Trump, data la attuale debolezza, sono sostanzialmente due: quello sulla guerra in Iran rispetto alla quale il comune buon senso imporrebbe una negoziazione al ribasso difficile da digerire con Teheran dal momento che il potenziale inasprimento del conflitto condurrebbe ad esiti imponderabili; quello sull’esigenza di rilanciare la sponda diplomatica fra Russia e Ucraina, rispetto alla quale la realizzazione delle condizioni per la cessazione del conflitto, per la costruzione delle condizioni di pace senza se e senza ma, resta prioritario. L’instabilità internazionale che condiziona pesantemente la stabilità economica interna ai vari Stati, finisce per penalizzare coloro che si ritrovano a governare le diverse realtà territoriali, indipendentemente dal consenso acquisito. Ciò non significa che automaticamente le opposizioni avranno la strada spianata se dovessero prevalere nella prossima tornata elettorale, anzi, tutt’altro: invertire la rotta è sempre complesso. Occorre allora mediare, aprire tavoli di confronto interno con le opposizioni e internazionale con i grandi competitor Russia, Iran e Cina per ripristinare la legalità e porre fine ai conflitti in essere. Ristabilire l’equilibrio politico economico e sociale è il grande imperativo.

Giuseppina Di Salvatore – Avvocato, Nuoro

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