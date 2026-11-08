Il presidente di Israele Isaac Herzog ha affidato ufficialmente al leader di Yashar, Gadi Eisenkot, l'incarico di formare un nuovo governo dopo le elezioni del 27 ottobre. La cerimonia si è tenuta presso la residenza presidenziale a Gerusalemme, trasmessa in diretta.

Adesso Eisenkot ha 28 giorni, in base alla Legge fondamentale, per formare un nuovo esecutivo. Qualora fosse necessario più tempo, il presidente potrà concedere una proroga fino a ulteriori 14 giorni.

Il nome di Eisenkot è stato fatto nel corso delle consultazioni col presidente Herzog dalle forze politiche che in totale rappresentano 67 parlamentari della Knesset. Il nome del presidente uscente e leader del Likud Benjamin Netanyahu, invece, era stato fatto da partiti che hanno in totale 46 membri del Parlamento.

Netanyahu, dunque, esce di scena. Almeno per ora, dopo essere stato primo ministro israeliano per 20 anni in totale, guidando sei governi dal 1996 ad oggi.

«Mi aspetto da Gadi Eisenkot che faccia qualsiasi cosa per formare un governo che rappresenti tutto il Paese, sia chi l'ha sostenuto che chi no», ha detto il presidente Herzog.

Queste invece le parole del premier incaricato: «Israele è in un momento di emergenza, ci sono fronti di guerra aperti e non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Siamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto per via della delegittimazione contro le istituzioni dello Stato che ci ha portato a un punto pericoloso. Per questo c'è grande urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare».

(Unioneonline)

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