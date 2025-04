Mentre i dazi affondano le Borse di tutto il mondo (disastrosa l’apertura delle borse asiatiche), Donald Trump minimizza, parla di una «cura necessaria» e torna ad attaccare l’Europa.

«L'Europa ha fatto una fortuna con noi, ci ha trattato molto molto male ma stanno venendo al tavolo. Vogliono parlare, ma non si parla se non ci pagano un sacco di soldi su base annuale».

«Non voglio far crollare i mercati di proposito, voglio risolvere il deficit che abbiamo con la Cina, l’Unione europea e altre nazioni, e dovranno farlo», ha aggiunto il presidente americano.

«Questa settimana – ha affermato Trump a bordo dell’Air Force One – ho parlato con molti europei, asiatici, in tutto il mondo. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo. Ma ho detto loro che non avremo deficit con i loro Paesi. Non lo faremo perché per me un deficit è una perdita. Avremo surplus, o, nel peggiore dei casi, andremo in pareggio».

Cosa succederà ai mercati? «Non sono in grado di dirlo, ma il nostro Paese è molto più forte. A volte devi prendere delle medicine per risolvere qualcosa».

