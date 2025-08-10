Non vogliono la guerra e condannano apertamente il piano del governo di conquistare Gaza City: sono i gruppi che rappresentano le famiglie degli ostaggi, dei soldati uccisi e delle vittime del massacro di Hamas del 7 ottobre, che hanno indetto uno sciopero generale per domenica prossima.

Si protesta contro la guerra e contro la conquista di Gaza City. «Domenica prossima ci fermeremo tutti e diremo: “Basta, fermate la guerra, restituite gli ostaggi”. «Spetta a noi farlo», afferma in una conferenza stampa a Tel Aviv Reut Recht-Edri, il cui figlio Ido Edri è stato assassinato da Hamas al festival musicale Nova. Lo riferisce Times of Israel.

