«Habemus Papam». Oggi, 8 maggio 2025, i cardinali riuniti a conclave hanno finalmente scelto il successore di Pietro, 267esimo pontefice della Chiesa cattolica.

Si tratta dello statunitense Robert Francis Prevost – nato a Chicago nel 1955 (IL RITRATTO), di origini francesi e italiane per parte di padre e spagnole per parte di madre - che assumerà il nome di Leone XIV.

La fumata bianca è arrivata poco dopo le 18, al quarto scrutinio come era avvenuto per Ratzinger, dopo il raggiungimento della soglia degli 89 voti necessari per l’elezione, ovvero i due terzi dei porporati chiamati al voto nella Cappella Sistina.

Decine di migliaia i fedeli radunatisi in Vaticano, tra cui moltissimi giunti anche dalla Sardegna, per vivere l’attesa con gli occhi rivolti al comignolo e per salutare il nuovo pontefice, chiamato ora a raccogliere l’eredità di Bergoglio, morto lo scorso 21 aprile, e a guidare il popolo cattolico.

Alla vista del fumo chiaro campane a festa in tutta la Capitale e grida di giubilo, nell’attesa della presentazione del prescelto e del suo primo saluto, dal balcone della Loggia delle Benedizioni, ai fedeli e al mondo.

«Vorrei che questo saluto raggiunga tutti i popoli della terra: la pace sia con voi. La pace di Cristo risorto, disarmata, disarmante e umile», le prime parole di Leone, pronunciate in italiano.

Il Santo Padre – che ha anche salutato in spagnolo la comunità del Perù, nazione dove ha prestato servizio - ha poi ricordato con gratitudine papa Francesco e sottolineato la necessità di «una Chiesa sempre disponibile a costruire ponti».

E ancora: «Vogliamo essere una Chiesa sinodale, che cammina, che cerca la pace e la carità e che cerca di essere vicina a coloro che soffrono», ha detto il nuovo pontefice americano, prima di intonare un’Ave Maria, concedere l’indulgenza plenaria e pronunciare la sua prima, solenne benedizione Urbi et Orbi.

Domani il nuovo Papa celebrerà la messa nella Cappella Sistina con i cardinali alle 11. Domenica reciterà il Regina Coeli alle 12 dalla Loggia centrale.

