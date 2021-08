L'amministrazione Biden ha deciso che tutti gli americani dovrebbero ricevere un richiamo di vaccino otto mesi dopo la seconda inoculazione e potrebbe cominciare a offrire la terza dose già dopo la metà di settembre.

Lo scrivono i media statunitensi, citando fondi vicine al governo, che potrebbe annunciare la raccomandazione questa settimana (secondo alcuni già domani), mentre la diffusione della variante Delta nel Paese non sembra diminuire.

I primi richiami probabilmente saranno destinati agli operatori sanitari, agli ospiti delle case di riposto e ai lavoratori in prima linea, e alle persone più vulnerabili.

Solo tre giorni fa, dopo l’ok della Food and Drug Administration – l'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della Salute –, anche i vertici dei Centri di prevenzione delle malattie (Cdc), la principale autorità sanitaria del Paese, avevano dato il via libera alla terza dose di vaccino per le persone immunodepresse, come i malati di cancro o le persone sottoposte a trapianto.

(Unioneonline/F)

