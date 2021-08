La Food and Drug Administration – l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute americana – è pronta a dare il via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid19 Pfizer o Moderna alle persone immunodepresse.

L'approvazione dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore.

L'accelerazione nel processo di approvazione riflette la preoccupazione dell'amministrazione guidata dal presidente Joe Biden per la diffusione dei contagli legati alla variante Delta.

In Israele nella campagna per la vaccinazione con la terza dose Pfizer, destinata agli over 60 e iniziata da dieci giorni, sono state inoculate oltre 500mila dosi.

Nel Vecchio Continente i governi di Germania, Francia e Gran Bretagna hanno già fatto sapere che in autunno daranno il via alla campagna per la terza dose alle persone considerate fragili.

