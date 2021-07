Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia dell’Honduras per aver preso parte al linciaggio e alla brutale uccisione di Giorgio Scanu, il 65enne che da anni si era trasferito nel Paese del Centro America.

Il linciaggio, avvenuto nel villaggio di Santa Ana de Yusquare, ha coinvolto circa 600 persone armate di machete, bastoni e pietre.

La folla inferocita accusava il sardo di aver ucciso un suo vicino di casa. Sono entrati nel suo appartamento, lo hanno ucciso con una ferocia inaudita e poi hanno dato fuoco alla sua casa e alla sua auto.

Il governo di Tegucigalpa, in imbarazzo per non essere riuscito a frenare la folla pur essendo intervenuto sul posto, oggi ha dato la notizia dei cinque arresti. Le persone prelevate dalla Polizia hanno tra i 19 e i 55 anni.

Ancora troppo poche, considerando che in 600 hanno partecipato al linciaggio e che sono stati ripresi abbastanza nitidamente dalle telecamere di videosorveglianza.

