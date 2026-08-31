Il Governo proroga di 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna.

Una decisione, spiega il Viminale, perché permangono criticità a Ceuta e dunque «assunta in linea con l'analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all'Unione Europea, affinché in quell'area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione».

 Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga «sono state comunicate dal ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un costruttivo confronto telefonico», viene aggiunto.

(Unioneonline)

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