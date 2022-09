“God save the King”: è il nuovo testo dell’inno britannico dopo che il Regno Unito ha perso la sua regina e si appresta a vedere incoronato il nuovo re. Il primogenito di Elisabetta II, morta ieri a 96 anni, sarà proclamato con una cerimonia nella giornata di domani col nome di Carlo III. Mentre il funerale solenne è previsto per il 19 settembre all’Abbazia di Westminster.

Da quando si è diffusa la notizia della scomparsa della sovrana, da tutto il mondo arrivano messaggi di cordoglio e i sudditi da ore portano fiori e bigliettini davanti a Buckingham Palace per omaggiare la loro regina, quella che hanno visto fotografata per l’ultima volta pochi giorni fa, in occasione dell’incontro, al castello di Balmoral, col nuovo primo ministro, Liz Truss.

E pensare che quando è nata, il 21 aprile del 1926, nessuno pensava che sarebbe diventata regina, perché era la figlia del duca di York, fratello del futuro sovrano Edoardo VIII che poi ha abdicato, ed è quindi salito sul trono Giorgio VI. La morte improvvisa di quest’ultimo l’ha portata a indossare la corona da giovanissima, e il suo discorso al popolo annunciava le basi di una lunga età elisabettiana: “Dichiaro di fronte a voi che la mia intera vita, che sia lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale”. Famiglia che le ha dato più di un problema: dal matrimonio andato a monte del figlio Carlo, con la tragica morte di Lady Diana, al divorzio del principe Andrea da Sarah Ferguson, stessa sorte toccata alla figlia Anna. Edoardo è invece sposato con Sophie Rhys-Jones. Più di recente, c’è la vicenda legata al principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, che dopo le nozze con Meghan Markle ha dato vita a più di uno scontro “a distanza” con la famiglia reale.

Insomma ben altre questioni rispetto al matrimonio di Elisabetta, quello con Filippo, durato fino alla morte di lui, avvenuta il 9 aprile dell’anno scorso. Sicuramente tra alti e bassi, ma sempre nel rispetto del protocollo, e in apparenza felice.

Ora è tutto pronto per veder salire al trono Carlo III. Si era tanto vociferato sul fatto che la regina avrebbe abdicato in favore del nipote William; invece il primogenito, come da tradizione, regnerà insieme alla consorte, Camilla. La proclamazione domani mattina.

Tutti gli aggiornamenti:

Ore 18.40 – Funzione in St Paul: tutto esaurito

Tutto esaurito nella cattedrale di St Paul per la cerimonia di preghiera in ricordo di Sua Maestà Elisabetta II. I duemila posti disponibili per assistere alla funzione sono stati prenotati in sole tre ore, riferisce il Guardian ricordando che per partecipare alla cerimonia era necessario recarsi di persona all'ufficio del turismo della City di Londra per ritirare un braccialetto a partire dalle 11. Chi non è riuscito ad ottenere il pass di ingresso nella cattedrale potrà comunque seguire l'evento in diretta su BBC1.

Ore 17.30 – Carlo riceve Liz Truss

Come previsto dall'agenda di giornata, Carlo ha ricevuto nel pomeriggio la neo premier Tory, Liz Truss, in carica da appena tre giorni dopo essere stata il quindicesimo e ultimo capo di governo designato martedì 6 dalla regina Elisabetta. Per Carlo si è trattato della prima udienza da

sovrano.

Ore 16.25 – Camilla “regina consorte”

Il sito ufficiale della monarchia britannica ha aggiornato anche sul web il titolo riconosciuto a Camilla, seconda moglie di Carlo. Titolo che diventa quello di "Sua Maestà la Regina Consorte" - come riconosciuto ieri nei comunicati di Buckingham Palace dopo la morte di Elisabetta II - al posto di quello di Duchessa di Cornovaglia. "Sua Maestà la Regina Consorte (finora Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia) sostiene suo marito, l'ex Principe di Galles, ora Sua Maestà il Re, nello svolgimento del suo lavoro e dei suoi doveri - si legge ora nel profilo che riguarda Camilla -. Ella svolge attività pubbliche di patronato delle istituzioni caritative che sostiene".

Ore 15.20 – Carlo a Londra, la folla lo acclama

Re Carlo è giunto a Buckingham Palace, per prendere formalmente possesso del trono ereditato dalla regina Elisabetta, morta ieri a Balmorlal. Il nuovo sovrano, vestito l'abito scuro del lutto, è stato accolto dalla folla accalcata dietro le transenne in prossimità dell'ingresso e si è fermato a scambiare parole e strette di mano con diverse persone: ricevendo ad un tempo sorrisi, auguri e messaggi di condoglianze.

Ore 13.13 – Campane a morto e colpi di cannone in memoria di Elisabetta II

Campane a morto in questi minuti a Londra - dalla cattedrale di St Paul fino a Westminster - in memoria della regina Elisabetta, scomparsa ieri dopo 70 anni di Regno. È questo il segnale che mette in moto anche formalmente oggi la macchina del lutto ufficiale, segnata, a seguire, dalle 96 salve di cannone - una per ciascuno degli anni vissuti da Sua Maestà - parate da Hyde Park come da altri luoghi del Paese da reparti militari d'onore. In precedenza Downing Street aveva diffuso una nota per comunicare, a margine di una riunione del nuovo governo Tory di Liz Truss, la "piena unità" dell'esecutivo nel sostegno al nuovo re Carlo III.

Ore 12.43 – Premier League, rinviata la settima giornata

In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. "Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera", si legge in una nota. "Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l'hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa", le parole di Richard Masters, amministratore delegato della Premier League.

Ore 11.49 – Cerimonia a Edimburgo, feretro esposto per 24 ore

Decine di migliaia di persone sono attese a Edimburgo, dove si sta organizzando per questo fine settimana una cerimonia per la regina Elisabetta II. Lo fa sapere il Guardian, precisando che squadre di carpentieri sono al lavoro da stamattina per allestire impalcature e illuminazione. La funzione si terrà alla presenza della famiglia reale nella Cattedrale di St.Giles, dove il feretro rimarrà poi esposto per 24 ore. Strette misure di sicurezza si stanno predisponendo in tutta Edimburgo e diverse strade sono state chiuse.

Ore 11.33 – La corte in lutto fino a sette giorni dopo il funerale

Un periodo di lutto per la famiglia reale sarà osservato da oggi fino a sette giorni dopo il funerale della regina Elisabetta. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Buckingham Palace. La data delle esequie della sovrana morta ieri non è stata ancora confermata ufficialmente, ma secondo i media britannici dovrebbe essere lunedì 19 settembre. Il lutto di corte è diverso da quello nazionale, i cui dettagli saranno comunicati in giornata. È previsto che sia osservato dai "membri della famiglia reale, dal personale della famiglia reale e dai rappresentanti della casa reale in servizio ufficiale, insieme alle truppe impegnate nei compiti cerimoniali".

Ore 11.17 – Il principe Harry ha lasciato Balmoral

Il principe Harry, duca del Sussex, ha lasciato Balmoral da solo verso le 8.15 di questa mattina. Un fotografo del Guardian lo ha immortalato con il volto affranto mentre attraversava a bordo di un'auto, scortata da un convoglio, i luoghi coperti dai fiori che erano stati deposti in omaggio alla sua defunta nonna.

Ore 10.53 – Solo Carlo e Anna presenti al momento della morte

Solo i figli Carlo e Anna erano al capezzale della regina Elisabetta quando ieri è morta al castello di Balmoral. Lo afferma il Mail online, secondo cui gli altri membri più stretti della famiglia reale sono arrivati dopo. Il primogenito e nuovo re, insieme alla principessa, si trovavano infatti già in Scozia e quindi a fronte di una situazione medica che è precipitata in poche ore sono riusciti a non mancare l'appuntamento. Non è stato così per gli altri due figli della regina, Andrea ed Edoardo, la moglie di quest'ultimo Sophie e il principe William, arrivati insieme in auto ma troppo tardi. Così anche per il nipote “ribelle” Harry: era in volo verso la Scozia quando è stata annunciata la morte della nonna.

Ore 9.56 – Al-Sissi, "ha governato con grande saggezza”

"Esprimo sincere condoglianze, a nome mio e del popolo egiziano, alla famiglia reale, al governo britannico e al popolo del Regno Unito per la morte della regina Elisabetta II, che ha governato il suo Paese per molti decenni con grande saggezza": lo scrive su Facebook il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sissi. "Affermo la nostra determinazione a lavorare con re Carlo per rafforzare le relazioni dei nostri Paesi e popoli amici", ha proseguito. "Le mie condoglianze alla nazione britannica per questa notevole afflizione. Ho piena fiducia nella capacità di re Carlo di riempire il vuoto lasciato dalla regina Elisabetta", ha concluso.

Ore 8.30 – Kenyatta, "grande icona del servizio disinteressato”

La regina Elisabetta è stata "un'icona imponente di servizio altruistico": lo ha dichiarato oggi il presidente uscente del Kenya, Uhuru Kenyatta, esprimendo il suo "profondo senso di perdita" per la morte della monarca. "Sua Maestà la regina Elisabetta II è stata un'icona imponente di servizio disinteressato all'umanità e una figura chiave non solo per il Regno Unito e il Commonwealth delle Nazioni, di cui il Kenya è un membro illustre, ma per il mondo intero", ha sottolineato Kenyatta, affermando di aver "ricevuto la triste notizia... con grande dolore e un profondo senso di perdita". Kenyatta ha ricordato gli stretti legami dell'ex colonia britannica con la regina.

Ore 7 – Le condoglianze di Xi Jinping al popolo britannico

Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto oggi le sue "sincere condoglianze alla famiglia reale, al governo e al popolo" britannici per la morte della regina Elisabetta II. "A nome del governo e del popolo cinese, nonché a suo nome, Xi ha espresso profonde condoglianze", ha affermato l'emittente statale Cctv. "La sua morte è un'enorme perdita per il popolo britannico", ha detto il capo di Stato cinese.

