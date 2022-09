Dolore e commozione per la morte della regina d’Inghilterra Elisabetta II.

Subito dopo l’annuncio ufficiale della casa reale, sono arrivate anche le reazioni e i messaggi di leader, governi e capi di Stato.

"Siamo devastati. La regina Elisabetta è stata una roccia su cui è stata costruita la moderna Gran Bretagna. Il nostro Paese è fiorito sotto il suo regno. E il suo spirito e la sua vita resteranno per sempre nei nostri ricordi”, ha detto la premier britannica Liz Truss, cui la sovrana ha conferito l’incarico solo due giorni fa.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso “profondo cordoglio” per la scomparsa di una "protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni".

"I miei pensieri e le mie preghiere sono con la regina Elisabetta: rappresenta la storia dell'Europa, che è la nostra casa comune insieme ai nostri amici britannici. Ci ha dato stabilità e fiducia, ha mostrato un immenso coraggio e ai miei occhi è una leggenda", le parole della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo l’aggravamento delle condizioni di salute della sovrana.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio a Elisabetta II che ha salutato come "un'amica della Francia, una regina di cuori" che ha "segnato per sempre il suo Paese e il suo secolo".

"Siamo in lutto per la morte della Regina Elisabetta II, che è stata un modello e un'ispirazione

per milioni di persone, anche qui in Germania", ha scritto su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha aggiunto: "Il suo impegno per la riconciliazione tedesco-britannica dopo gli orrori della II Guerra mondiale rimane indimenticato. Ci mancherà, non ultimo per il suo meraviglioso senso dell'umorismo."

"I nostri pensieri vanno alla regina, alla sua famiglia e al popolo britannico. La nostra

relazione con il Regno Unito è speciale", ha detto la portavoce del presidente Usa Joe Biden Karine Jean-Pierre.

"I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno al grande popolo del Regno Unito mentre onorano

la vita significativa e il servizio eccezionale della regina. Possa Dio benedire la regina, possa ella regnare per sempre nei nostri cuori", le parole di cordoglio del predecessore di Biden, Donald Trump.

"Come tanti di voi, Michelle ed io siamo grati di aver assistito alla leadership devota di sua maestà e siamo ammirati di fronte alla sua eredità di instancabile e dignitoso servizio pubblico", ha invece scritto su Twitter Barack Obama. Aggiungendo: "I nostri pensieri sono con la sua famiglia e il popolo del Regno Unito in questo momento difficile", ha aggiunto l'ex presidente americano.

E ancora: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Sua Maestà la regina Elisabetta. Vorrei rendere omaggio alla sua dedizione incrollabile e permanente al servizio del suo popolo. Il mondo ricorderà a lungo la sua devozione e leadership", ha dichiarato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

(Unioneonline/l.f.)

