Più di 50 persone sono morte in un incidente stradale nella provincia di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, quando un camion si è scontrato con un autobus.

A comunicarlo è stata la polizia locale: «A causa dell'eccessiva velocità e della negligenza, l'autobus è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat»

