L’incidente
19 agosto 2025 alle 21:52
Afghanistan, scontro tra bus e camion: oltre 50 mortiÈ successo nella provincia occidentale di Herats
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Più di 50 persone sono morte in un incidente stradale nella provincia di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, quando un camion si è scontrato con un autobus.
A comunicarlo è stata la polizia locale: «A causa dell'eccessiva velocità e della negligenza, l'autobus è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat»
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata