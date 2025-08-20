Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha annunciato in una conferenza stampa l'approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento 'E1' in Cisgiordania. Una decisione «storica», l'ha definita il ministro, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo la realizzazione di uno Stato unito di Palestina.

Il progetto prevede la costruzione di circa 3.400 unità abitative tra Gerusalemme e l'insediamento di Ma'ale Adumim in Cisgiordania: il via libera definitivo è arrivato dall'Alta Commissione di Pianificazione dell'Amministrazione Civile, un dipartimento del Ministero della Difesa.

L'approvazione rappresenta - ha detto il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich - «un passo significativo che cancella praticamente l'illusione dei due Stati e consolida la presa del popolo ebraico sul cuore della Terra d'Israele». E aggiunge: «Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan, ma con i fatti. Ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo nella bara di questa pericolosa idea».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata