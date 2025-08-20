Trump si dice "ottimista" su una pace tra Russia e Ucraina. Così il presidente Usa rispondendo ad una domanda in un'intervista al Mark Levin Show. «Sono ottimista, devo esserlo», le sue parole, «di tutte le sei guerre che ho fatto cessare, questa credevo fosse la più facile e invece le cose sono complicate», ha detto il presidente.

Quanto al ruolo dell’Europa «è in grado di proteggere Kiev», ha ancora aggiunto il tycoon, ribadendo le accuse a Joe Biden di aver speso troppi miliardi per l’Ucraina. «C'era un oceano di mezzo», ha attaccato il presidente, che ha anche annunciato di avere cancellato le sue vacanze d'agosto, per concentrarsi sui colloqui tra i due paesi in guerra.

Per chiudere l'intesa un vertice a due e poi un trilaterale. Ma i nodi da sciogliere sono ancora molti, dalle garanzie di sicurezza per Kiev ancora vaghe – sul tavolo le ipotesi dell'articolo 5 in stile Nato (ma fuori dalla Nato), e dunque l’intervento degli Alleati in caso di attacco in 24 ore, uno scudo di difesa aerea e il rafforzamento dell'arsenale e dell'esercito ucraino – alle posizioni più che distanti fra i due nemici: Putin e Zelensky.

Quanto alla sede degli incontri, prima la Svizzera e poi l’Austria si sono offerte di ospitarli, ma Washington starebbe puntando sull'Ungheria. Putin per il vertice ha proposto Mosca, ipotesi prontamente rifiutata da Zelensky.

E mentre Trump apre alla possibilità di fornire aiuti anche in termini di difesa aerea, ma esclude categoricamente l'invio di militari Usa in Ucraina, a differenza di Londra, Parigi e Berlino, oggi è in programma una riunione online dei capi di stato maggiore della Nato, preceduta ieri sera da colloqui tra il generale americano Cane e i vertici militari europei.

