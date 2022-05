Una canzone, scritta appositamente per l’occasione, è quella intonata oggi da Angelo Cremone, di Sardegna Pulita, davanti all’ambasciata inglese di Roma per lanciare un appello affinché Julian Assange non venga estradato negli Stati Uniti.

Con in mano una chitarra, Cremone si è fermato di fronte al cancello di ingresso della sede diplomatico. Con lui anche Lidia Frailis, dell'associazione DonneambienteSardegna, che ha invece letto in sardo il documento che è stato depositato in ambasciata.

"Esortiamo il governo inglese - questa la conclusione del messaggio - a metter fine alla persecuzione di Assange dichiarandolo uomo libero nel Regno Unito".

