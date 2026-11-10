«Tangenti per 120mila euro»: in cella il presidente della centrale appalti CampaniaSecondo i pm l’ex sottosegretario Casillo avrebbe favorito imprenditori in due gare d’appalto da oltre 53 milioni
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Due tangenti, da 100mila euro e da 20mila euro, per favorire gli imprenditori Mario e Marco Langella in due appalti pubblici per complessivi 53 milioni di euro: lo contesta la Dda di Napoli (pm Woodcock e Colonna Romano) nell'inchiesta del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, a Tommaso Casillo, presidente del consiglio di amministrazione di Soresa, la centrale di committenza della Regione Campania.
Per Casillo, che è stato senatore, sottosegretario alle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, è stato disposto il carcere.
(Unioneonline)