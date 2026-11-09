C'è chi studia per anni, chi aspetta lo scorrimento di una graduatoria, chi conosce la persona giusta e chi continua a ripetere di avere tutti i requisiti. In Calabria, come nel resto d'Italia, la conquista del posto fisso è una questione seria. Talmente seria da diventare un gioco.

Arriva infatti "Si Sistemau - Caccia al posto fisso", gioco da tavolo ideato da Lo Statale Jonico, pagina social di satira calabrese nata nel 2013, e pubblicato dalla casa editrice Demoela.

Una sfida di conquista territoriale ambientata in Calabria, dove i giocatori, è scritto in una nota, si contendono l'obiettivo più ambito: ottenere finalmente la propria scrivania e sistemarsi a vita. «Abbiamo scelto di giocare con gli stereotipi, esasperandoli fino a renderli paradossali - affermano gli autori de Lo Statale Jonico - ma dietro ogni battuta c'è una domanda abbastanza seria: quanto contano davvero il merito e le capacità quando si cerca lavoro? Il bello è che, anche se il gioco è ambientato in Calabria, le dinamiche che raccontiamo sono riconoscibili un po' in tutta Italia. Cambiano i dialetti, ma certe logiche sono presenti un po' ovunque».

(Unioneonline)

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