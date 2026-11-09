Si è chiusa con una piena assoluzione la vicenda giudiziaria di Massimo Galli, l'infettivologo in prima linea durante la pandemia di Covid, finito imputato in un filone dell'inchiesta sui presunti concorsi pilotati alla Facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano.

Stamane la Corte d'Appello lo ha scagionato con Agostino Riva, il suo ex collaboratore, anche per la residua accusa di falso contestata a causa di un verbale che è risultato con un orario non rettificato. I giudici, dichiarando che "il fatto non sussiste" hanno cancellato la condanna a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado.

La quarta Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado laddove Galli e Riva sono stati assolti per il reato principale, e ha azzerato la condanna inflitta in primo grado solo all'infettivologo e che riguardava un falso.

«Siamo soddisfatti dell'esito del processo che ha riconosciuto la correttezza dell'operato del professore», ha commentato il suo difensore, l'avvocato Giacomo Gualtieri dello studio Bana. «Questo procedimento non avrebbe dovuto nemmeno cominciare. Oggi giustizia è stata fatta», ha dichiarato Luca Troyer, legale di Riva. La Procura di Milano aveva impugnato chiedendo ai giudici di secondo grado di ribaltare la sentenza con cui il Tribunale, in base alla giurisprudenza della Cassazione, aveva sostenuto che in questo caso non è configurabile né il reato di turbata libertà degli incanti né l'abuso d'ufficio prima della riforma che l'ha abrogato.

I pm nel loro ricorso hanno fatto istanza di accogliere le conclusioni da loro formulate al termine della requisitoria con cui avevano proposto una condanna a 1 anno e 10 mesi per Galli e a 6 mesi per Riva, ritenendoli responsabili entrambi anche del reato di falsità in atto pubblico. Oggi invece è arrivata la doppia assoluzione «perché il fatto non sussiste».

(Unioneonline)

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