Niente proroga sulle accise, da oggi rischio rincari sul gasolioLa misura era stata decisa il 28 ottobre
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Da oggi è di nuovo rischo rincari sul gasolio. È scaduto e non è stato rinnovato il taglio delle accise per 4,9 centesimi al litro (Iva compresa) deciso con il decreto Mef-Mase del 28 ottobre scorso il quale prevedeva "una riduzione di 632,90 euro per mille litri" fino al 7 novembre. In Gazzetta ufficiale, non compare alcuna indicazione su una proroga.
A partire da oggi le accise salgono, fa sapere Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), «compresa l'Iva, di 4,88 centesimi di euro al litro, pari ad una spesa aggiuntiva da 2,44 euro su un pieno da 50 litri».
Lo stop allo sconto però «arriva in un momento in cui le quotazioni petrolifere stanno registrando un deprezzamento» con il Brent «calato in pochi giorni del 16,2%, che apre le porte ad una possibile riduzione dei listini alla pompa».
(Unioneonline)