Un vertice per monitorare i sistemi informatici ancora vulnerabili, nuovi protocolli per le infrastrutture che necessitano più protezione e valutazione delle piste investigative sui recenti attacchi informatici. Al Viminale potrebbe essere attuato un giro di vite contro la guerra ibrida: il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riunirà quindi i capi delle forze di polizia e dei servizi di intelligence per approfondire gli aspetti sulla prevenzione ma anche per capire origine e provenienze dell'offensiva hacker degli ultimi giorni, dai falsi allarmi ai sabotaggi della catena del freddo, fino alle pubblicazioni e la ricerca dei dati sensibili di politici e investigatori da parte dei pirati informatici sul dark web.

Se verrà confermata l'ipotesi che alcuni dei messaggi minatori diretti agli scali aeroportuali italiani siano partiti da mail bucate di scuole, potrebbe essere avviata una riflessione sulla necessità di alzare il livello di difesa informatica degli istituti nel Paese. Altri messaggi invece erano stati semplicemente anonimizzati con il sistema 'Proton mail'. Insomma, andranno passate al setaccio tutte le falle che hanno permesso ai pirati informatici di agire così facilmente, oltre a uno screening delle infrastrutture ancora troppo esposte, per individuare chi è ancora scoperto e adeguarlo a protocolli più stringenti. Questo anche alla luce di quegli hackeraggi che alcuni giorni fa avevano colpito persino Montecitorio, dove erano state violate le caselle di posta elettronica di alcuni deputati, compresa quella della premier Giorgia Meloni. Non a caso il Computer security incident response team Italia (Csirt) ha rilevato che nei primi 9 mesi del 2026 sono stati individuati quasi 45mila asset e servizi a rischio con oltre 3.200 asset potenzialmente compromessi. Secondo i numeri riportati dall'Acn, nei primi nove mesi del 2026 gli eventi cyber rilevati sono stati 3.271 rispetto ai complessivi 2.729 di tutto il 2025: tra questi, 1.992 classificati come 'incidenti', ovvero eventi con impatto confermato. C'è poi la questione dell'effettiva identità dei cyber criminali e di un eventuale loro coordinamento.

Le offensive informatiche in Italia e in tutta Europa si sono diversificate e i riflettori si sono accesi soprattutto sul collettivo filorusso di Noname (alcune azioni sono state effettivamente da loro rivendicate). Ma non c'è alcuna certezza sull'attribuzione di tutti gli attacchi allo stesso gruppo hacker e resta l'ipotesi che possa esserci chi voglia cavalcare la strategia del caos tra le reti informatiche, nascondendosi dietro la sigla dei più noti hacker. Le indagini sono approfondite ma tutt'altro che terminate; l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha inviato informative alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che sta coordinando gli uffici distrettuali, così come la Polizia postale prosegue nella sua attività investigativa. Una serie di elementi saranno raccolti e confrontati per poi essere portati alla riunione successiva, sempre in settimana, annunciata da Europol, che ha convocato le forze investigative di tutti i Paesi coinvolti negli attacchi di questi giorni. Al di là dello specifico focus, alla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica del Viminale - a cui partecipano inoltre i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza - dovrebbero essere affrontati anche altri temi, come il periodico aggiornamento sull'operazione 'Strade Sicure', che riguarda l'impiego dei militari dell'Esercito dislocati in vari punti sensibili in tutto il Paese, e un punto sulle prossime assunzioni previste nell'ambito della Polizia.

(Unioneonline)

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