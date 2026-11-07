«Non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull'Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino. Difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso». Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X dopo la notizia che criminali informatici hanno diffuso i suoi dati personali e quelli dei suoi famigliari sul dark web.

Al coordinatore di Forza Italia e vicepremier è arrivato il messaggio di vicinanza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Esprimo la mia piena solidarietà al

vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, per quanto emerso sull'attività di hacker filorussi e sulla diffusione sul dark web di dati personali che lo riguardano. La messa in vendita di informazioni riservate su esponenti delle istituzioni desta grande preoccupazione e va affrontata con la massima determinazione».

(Unioneonline)

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