Arriva oggi in Consiglio dei ministri il decreto bollette bis, il provvedimento atteso da settimane che punta a tagliare le tariffe elettriche introducendo un tetto al prezzo del gas utilizzato per produrre energia. Il testo ha avuto un percorso accidentato, segnato da due rinvii. L’ultimo, giovedì scorso, sarebbe stato determinato dai rilievi della Ragioneria dello Stato su una norma secondaria

Al centro del decreto c’è il price cap sul gas per le centrali termoelettriche, fissato intorno ai 59 euro al megawattora. Il meccanismo non interviene direttamente sulla bolletta finale dei consumatori, ma limita il costo del combustibile impiegato per generare elettricità. In Italia il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica è strettamente legato a quello del gas: se quest’ultimo scende, scende anche il costo dell’elettricità sul mercato e, a cascata, la tariffa pagata da famiglie e imprese.

La differenza tra il tetto e il prezzo di mercato del gas verrebbe rimborsata ai produttori attraverso un onere posto sulle bollette elettriche. Secondo i proponenti, però, il saldo per gli utenti finali resterebbe positivo. L’applicazione del nuovo sistema dovrebbe partire dal 1° gennaio 2027.

Ma quanto si risparmierà davvero? Confcommercio stima una riduzione fino al 10% delle bollette elettriche delle imprese. Un dato che va però letto alla luce dei forti rincari registrati nel terzo trimestre 2026: +133% per i bar, +68% per gli alberghi e +67% per le grandi superfici. Il think tank climatico Ecco offre una lettura più cauta, quantificando il beneficio medio in appena 1,4 euro al mese.

A far slittare l’approvazione di giovedì sarebbero stati i rilievi della Ragioneria sull’articolo 9. La norma prevede che i proventi della vendita, nel 2026, del gas stoccato nel 2022 durante la crisi energetica vengano utilizzati da Arera per abbattere nel 2027 le bollette del gas delle imprese energivore. La Ragioneria ha contestato il disallineamento temporale: un’entrata nel 2026 e un’uscita nel 2027. Il ministero dell’Economia ha avviato un confronto con la Commissione europea per trovare una soluzione compatibile con i vincoli di finanza pubblica.

(Unioneonline/E.Fr.)

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