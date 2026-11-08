bergamo
08 novembre 2026 alle 15:29aggiornato il 08 novembre 2026 alle 15:30
Donna trovata morta in una villetta: è omicidio. Fermato il figlioLa vittima aveva 71 anni. Sulla vicenda indagano i carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Omicidio in una villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. La vittima è una donna di 71 anni.
Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata aggredita e uccisa dal figlio di 47 anni.
L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che indagano per chiarire tutti i contorni della vicenda.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata