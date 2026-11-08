Omicidio in una villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. La vittima è una donna di 71 anni.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata aggredita e uccisa dal figlio di 47 anni. 

L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che indagano per chiarire tutti i contorni della vicenda. 

(Unioneonline)

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