Decreto legge bollette, sì del Governo: «Taglio ai costi»Via libera dal Consiglio dei ministri al provvedimento su luce e gas
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Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas.
L'obiettivo, si legge nella nota del Cdm, è rafforzare l'efficacia delle misure di contenimento dei costi dell'energia a beneficio dei clienti finali, in coerenza con il quadro europeo in materia di aiuti di Stato e di vigilanza sul mercato all'ingrosso. «Per l'energia elettrica, il decreto modifica i due meccanismi di rimborso già previsti in favore degli impianti termoelettrici alimentati a gas, che riducono il costo del combustibile e i cui effetti si riflettono, attraverso offerte più competitive sul mercato all'ingrosso, sulle bollette dei clienti finali».
Secondo quanto riporta il comunicato stampa «dal 1° gennaio 2027, ulteriori componenti della tariffa di trasporto del gas naturale sono incluse fra gli oneri rimborsati agli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale o da gas derivati. Il rimborso è coperto mediante componenti applicate ai prelievi di energia elettrica. Il secondo meccanismo prevede un rimborso aggiuntivo ai produttori termoelettrici, di importo definito dall'Arera, che il decreto limita a un periodo non superiore a diciotto mesi».
Il Governo stima che, per i consumi del 2027, questo meccanismo produca risparmi sulla bolletta elettrica: le stime sono di circa 280 euro per una piccola impresa artigiana tipo, con consumi di 40 megawattora annui; di circa 210.000 euro per una grande impresa del settore alimentare, con consumi di 30.000 megawattora annui; di circa 520.000 euro per un'impresa energivora con una quota significativa di autoproduzione e consumi di 40.000 megawattora annui.