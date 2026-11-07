Momenti di tensione con una carica di alleggerimento delle forze dell'ordine davanti alla nuova sede inaugurata da FnV con Roberto Vannacci a Coverciano.

Un gruppo di antifascisti, che dalla mattina era radunato vicino alla sezione del partito, ha tentato di avvicinarsi dai giardini vicini e polizia e carabinieri hanno dovuto respingerlo con gli sfollagente per evitare contatti. Ci sono stati insulti verso Vannacci che andava via ed è stato lanciato un uovo.

I militanti di Futuro Nazionale si sono radunati nel quadrato davanti alla sede. Una di loro che si è allontanata in modo autonomo è stata rincorsa e offesa con le parole “Cretina”.

La polizia ha bloccato gli inseguitori, fra cui alcune donne attiviste di sinistra. Dal cielo ha vigilato la situazione un elicottero della polizia.

Vannacci ha lasciato la sede senza subire attacchi fisici, nonostante la distanza ravvicinata, ma è stato insultato ripetutamente mentre raggiungeva l'auto.

(Unioneonline)

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