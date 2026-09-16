Via il bollo su moto e auto di piccola e media cilindrata: «Abolita una delle tasse più odiate»Il provvedimento in Consiglio dei Ministri. Ogni cittadino avrà però diritto a una sola agevolazione
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In Consiglio dei ministri arriva l’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani.
L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione.
La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
L’intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani.
«Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», ha dichiarata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
(Unioneonline)