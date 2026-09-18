Un operaio di 24 anni, originario della provincia di Sassari, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro ieri pomeriggio alla fonderia Far di Gaggio Montano, nel Bolognese, azienda specializzata nella pressofusione della lega di alluminio.

Il giovane, assunto con contratto interinale, secondo quanto ricostruito sarebbe stato colpito da un macchinario per lo stampaggio, che gli è finito addosso schiacciandogli l'addome.

Soccorso dal 118, il 24enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Per gli accertamenti e per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Gaggio Montano e i funzionari della Medicina del Lavoro dell'Azienda Usl di Bologna.

In seguito all'episodio, i sindacati Fim e Fiom hanno proclamato per oggi quattro ore di sciopero in uscita per tutti i turni, come forma di protesta e sensibilizzazione. I sindacati, nell'esprimere vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia, chiedono che vengano accertate con urgenza le cause e la dinamica dell'incidente e che gli organismi competenti svolgano tutte le verifiche necessarie.

Fim e Fiom chiedono inoltre un confronto urgente con l'azienda per verificare le condizioni di sicurezza nello stabilimento e individuare eventuali criticità, affinché un episodio di questa gravità non possa ripetersi.

(Unioneonline)

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