Lutto cittadino lunedì 21 settembre a Milano per i funerali di Sandro Mazzola.

L’addio al grande campione e bandiera nerazzurra è in programma alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.

Nella stessa giornata, in segno di ulteriore cordoglio e partecipazione della comunità milanese, la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. E lutto cittadino è previsto anche a a Vedano al Lambro, il piccolo comune confinante con Monza dove l'ex calciatore abitava da anni.

Per Mazzola nelle ultime ore decine i messaggi di cordoglio e affetto. Per l’Inter lutto al braccio nella sfida di ieri sera all’Olimpico contro la Roma finita 2-2.

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(Unioneonline)

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