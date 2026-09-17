Bomba d’acqua a Firenze, infiltrazione agli Uffizi: piove sulla teca del Bacco di CaravaggioL’acqua è entrata sotto un lucernario nella sala che ospita sette dipinti del Seicento, per fortuna non ci sono danni
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Bomba d’acqua a Firenze, con oltre 45 millimetri di pioggia che in un’ora hanno interessato la città. L’acqua è entrata sotto un lucernario nella sala che ospita sette dipinti del Seicento nella Galleria degli Uffizi, tra cui il celebre «Bacco» di Caravaggio.
L’infiltrazione ha provocato alcuni schizzi che hanno raggiunto il vetro esterno della vetrina protettiva che custodisce il dipinto del maestro lombardo.
Le successive verifiche hanno escluso per fortuna qualsiasi conseguenza per le opere.
Nonostante l’intensa precipitazione, la sala sarà regolarmente accessibile ai visitatori a partire da domani mattina.
(Unioneonline)