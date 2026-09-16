Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con misure «per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale». Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. E viene abolito – solo per il 2027 - il bollo per auto piccole e medie e motocicli.

In base al provvedimento, che vale circa 2,3 miliardi di euro, non si pagherà il bollo auto per le vetture piccole e medie fino a 80 kw e per tutti i motori e ciclomotori. L'esenzione, come detto, riguarda il periodo di pagamento tra il primo gennaio e il 31 dicembre del prossimo anno.

«Qualora risultino più autovetture agevolabili, – viene specificato - l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica».

«Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», il commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

(Unioneonline)

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