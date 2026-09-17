Caso Garlasco: archiviata l'accusa di corruzione per l'ex pm VendittiEra sospettato di avere incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Gip del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti.
Venditti era accusato di avere incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco.
«L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone», riferiscono all’Ansa fonti del Tribunale. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia.
(Unioneonline)
- IN AGGIORNAMENTO -