Spruzza spray urticante al volto di una prof e poi l’accoltella: l’episodio choc in una scuola mediaIl ragazzo, di appena tredici anni, ha tentato anche di filmare l’aggressione sui social. Fermato da un compagno, sul posto i carabinieri
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Aggressione choc in una scuola media di Roma, dove un giovane studente ha spruzzato spray urticante al volto di un’insegnante per poi ferirla con una coltellata.
Il fatto è avvenuto questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Centocelle in seguito ad una richiesta arrivata al 112. Sul posto il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita.
Il ragazzo, di 13 anni, aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e - a quanto si apprende - avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.
(Unioneonline)