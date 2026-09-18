Di Battista, l’annuncio (con foto) sui social: «Sto molto meglio, finalmente a casa»Nel messaggio un ringraziamento anche ai medici del Gemelli e ai suoi sostenitori per l'affetto
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Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione “Schierarsi”, Luca Di Giuseppe.
«Sto molto meglio e finalmente sono a casa – le sue parole sui social – Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno».
«Nelle prossime settimane – ha poi aggiunto – vi racconterò il percorso che dovrò affrontare».
Per lui molte le reazioni di sostegno e affetto.
(Unioneonline/v.l.)