Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione “Schierarsi”, Luca Di Giuseppe.

«Sto molto meglio e finalmente sono a casa – le sue parole sui social – Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno».

«Nelle prossime settimane – ha poi aggiunto – vi racconterò il percorso che dovrò affrontare».

Per lui molte le reazioni di sostegno e affetto.

(Unioneonline/v.l.)

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