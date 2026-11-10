L'attore Davide Iacopini, spinto da una minicar a Roma mentre era in monopattino, dopo poco più di un mese di ricovero lascia l'Ospedale San Camillo. È stato trasferito oggi presso la LIFE - Santa Lucia IRCCS, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione.

Ricoverato al San Camillo dal 6 ottobre, il 42enne ha affrontato due interventi neurochirurgici ed è stato ricoverato prima in terapia intensiva, poi nella UOC di Neurochirurgia.

Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento, rende noto l'ospedale. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata