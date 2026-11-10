Il suo sogno di volare nasce da bambina, quando vivendo a pochi passi dall'Aeroporto Militare "Fortunato Cesari" di Galatina ascoltava il rumore degli aerei. Ma Lucia Sabrina Papa, 56 anni, nata a Salice Salentino, è cieca dalla nascita a causa di una distrofia retinica. Nonostante ciò è riuscita a diventare la prima allieva pilota non vedente in Italia e stamani per la prima volta ha avuto l'opportunità di entrare in una Torre di Controllo, quella Enav dell'aeroporto di Roma-Fiumicino dove ha conosciuto da vicino il lavoro dei controllori del traffico aereo e le tecnologie utilizzate.

«Sin da piccola - ha raccontato Lucia - quando sentivo gli aerei, correvo in giardino. Mi attirava quel rombo possente che quasi voleva staccarmi dal suolo: dico sempre che, da piccola, volevo essere l'aereo e non il pilota, perché l'aereo volava più in alto e più veloce degli uccelli. Immaginavo questo cielo, immenso, libero, mentre dalla mia condizione la terra si presentava piena di ostacoli».

Dopo una carriera nel settore informatico, il suo sogno comincia a prendere forma nel 2016 quando inizia il suo percorso ai comandi di diversi aeromobili: dagli ultraleggeri biposto Sky Arrow e Tecnam P-92 ai Cessna 152 e 172, fino all'aereo acrobatico Extra EA-200.

«Non ho mai avuto - sottolinea Lucia - l'idea di pilotare: ho cominciato 11 anni fa grazie all'associazione 'Baroni rotti' e We-Fly Team; mi sono avvicinata al volo come passeggero e poi, grazie all'istruttore, ho capito come funzionavano i comandi. Io, via via, questi comandi li tenevo sempre di più e cominciavo a sentire l'aereo sempre di più mio, finchè non ho trovato un istruttore che ha capito che avrei potuto fare molto di più. Ci siamo inventati un metodo tattile per capire l'assetto dell'aereo, per leggere gli indicatori: ho imparato cosa fare e quando farlo. L'istruttore è sempre accanto me e rappresenta i miei occhi. Sono arrivata a 200 ore di volo con gli ultraleggeri ed ora sono in aviazione generale. Ho provato anche l'elicottero ma preferisco l'aereo».

La sua esperienza è raccontata nell'autobiografia "Volando nell'invisibile". La visita alla Torre di Controllo di Roma-Fiumicino, a cui ha partecipato anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, è stata promossa con il supporto di Anacna, Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea. A fare gli onori di casa è stato il presidente di Enav Sandro Pappalardo e il Responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli.

«La sua storia - ha commentato la ministra Locatelli - è una testimonianza straordinaria di passione, determinazione e libertà, ma soprattutto ci invita a superare quei pregiudizi e quelle barriere culturali che ancora oggi rischiano di limitare le possibilità delle persone con disabilità».

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