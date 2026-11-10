Avevano acquistato online i biglietti per il concerto di Bob Dylan ad agosto, ma quando si sono ritrovati ieri sera ai cancelli del Palazzo dello Sport all'Eur hanno scoperto che quei ticket erano falsi. Brutta sorpresa per oltre 200 fan arrivati per assistere alla tappa capitolina del tour 'Rough and Rowdy Ways'. Sul posto la polizia e la guardia di finanza.

A quanto ricostruito finora, le vittime avevano acquistato online su siti non ufficiali i ticket ad agosto pensando di aver comprato una sorta di prevendita. Sui biglietti era indicato anche un orario errato dell'inizio dell'evento e dell'apertura dei cancelli.

Sono in corso indagini per risalire ai responsabili della truffa.

Ma la truffa ha seguito uno schema consolidato: un portale simile all’originale mette in vendita biglietti che, ovviamente, non esistono. Il consiglio è quello di utilizzare solo canali del circuito ufficiale. I controlli fanno perdere un po’ di tempo ma consentono di non perdere il concerto. E i soldi.

(Unioneonline)

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