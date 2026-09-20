Nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo ha sorpreso dei ladri nel cortile di casa e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi nel buio con una pistola, regolarmente detenuta, uccidendo uno degli intrusi.

Il fatto - secondo le prime informazioni trapelate - sarebbe avvenuto intorno alle 2 della notte in un cascinale in ristrutturazione. Il proprietario, italiano di 35 anni, sarebbe stato solo in casa quando avrebbe sentito dei rumori provenire dall'esterno. A quel punto avrebbe sparato, colpendo una persona. La vittima è un uomo di 25 anni, di origini albanesi e residente a Torino.

Secondo gli inquirenti erano almeno cinque i ladri, gli altri sono fuggiti. Lo stesso 35enne ha chiesto i soccorsi e l’intervento dei carabinieri, inutili i tentativi di rianimare il ferito.

L’uomo è già stato sentito dagli inquirenti, è indagato per omicidio e l’immobile è stato sequestrato.

(Unioneonline)

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