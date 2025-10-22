È morta all'ospedale di Niguarda dove era arrivata questa mattina in gravissime condizioni, dopo essere stata accoltellata dall'ex marito, Luciana Ronchi.

La donna di 62 anni, che aveva una profonda ferita alla giugulare ed altre a torace e addome, era stata operata dalla équipe del trauma center ma le sue condizioni sono da subito apparse gravissime.

La donna è stata trovata per strada, accanto all'androne di un'abitazione. Gli agenti della Polizia locale hanno subito fatto partire la caccia all’ex marito. L’uomo, Luigi Morcaldi, 62 anni, è stato trovato nel pomeriggio, dopo ore, e arrestato. Era nel Parco Nord.

Morcaldi ha commesso un errore durante la fuga: ha riacceso per pochi istanti il telefono che aveva spento. Così gli agenti della Polizia locale sono riusciti ad individuarlo e bloccarlo. In via Grassini in un cestino hanno anche trovato e sequestrato il coltello.

Morcaldi aveva atteso l'ex moglie sotto casa; negli ultimi tempi spesso stazionava davanti alla palazzina di colore rosso in via Grassini. La teneva d'occhio nelle ultime settimane, tanto che qualche vicino l'aveva anche preso a male parole per quella sua insistenza nel chiedere che cosa facesse l'ex moglie.

Luciana, prima donna delle pulizie , ora dipendente di una mensa, dopo la separazione dal marito, suo coetaneo, aveva trovato un altro compagno con cui, dicono i vicini, viveva una vita tranquilla. Morcaldi, da cui aveva avuto un figlio ed era separata da tre anni, l'ha raggiunta in sella al suo scooter Beverly e, senza nemmeno togliere il casco, l'ha colpita, urlando frasi come "la casa è mia", con un coltello alla giugulare e poi all'addome e al torace.

Sono stati gli agenti della Polizia locale, comandanti da Gianluca Mirabelli, a intervenire per primi e cercare di soccorrerla, mentre arrivavano i soccorritori del 118. La separazione dall'ex marito, secondo quanto è stato ricostruito, avrebbe avuto uno strascico di natura economica (sembra avessero anche gestito un bar insieme).

